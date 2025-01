Férias em Fortaleza: evento gratuito de funk acontece este mês

Com foco no funk, projeto Favelinha na Estrada chega em Fortaleza para eventos gratuitos no Theatro José de Alencar e Estação das Artes

Com início a partir das 17 horas, o espaço também terá aula aberta com o Passinho de BH, além da participação do coletivo Baile de Favela. As inscrições para a batalha podem ser realizadas via formulário on-line disponibilizado no Instagram do Lá da Favelinha (@ladafavelinha) e do Disputa Nervosa (@disputanervosa).

Veja programação do projeto de funk Favelinha na Estrada em Fortaleza:

Espetáculo Brinco de Ouro

Quando: sexta-feira, 17, às 18 horas



sexta-feira, 17, às 18 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)



Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito; retirada de ingresso no Sympla

Disputa Nervosa Nacional