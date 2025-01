Após tirolesa, cearense toca piano em balão para videoclipe

O músico cearense Paulo Rodrigo lança na noite desta quinta-feira, 9, o videoclipe da canção “Voando Alto”, seu novo trabalho. A peculiaridade da obra audiovisual, porém, se dá pelo local onde foi gravada: em cima de um balão em uma cidade no interior de São Paulo. O cantor e compositor toca seu piano azul em uma plataforma suspensa por um balão colorido nos céus de Boituva (SP), a 115 km da capital paulista. O videoclipe estreia às 20 horas em seu canal no YouTube e a música está disponível nas plataformas digitais.

No vídeo de "Voando Alto", o artista busca “conectar o público a um universo de superação e transformação”. “O clipe tem como propósito encantar e motivar o público a acreditar no próprio potencial, celebrando a capacidade humana de sonhar e conquistar”, disse em comunicado à imprensa.

Essa não é a primeira vez em que Paulo Rodrigues demonstra sua arte de maneira diferente. Com mais de 20 anos de carreira, o pianista já gravou clipes em cima do navio petroleiro encalhado em Fortaleza, Mara Hope, em baixo d’água nas lagoas de Paraipaba e descendo de tirolesa em Aquiraz.

A partir de seus trabalhos, Paulo diz que quer valorização da cultura nordestina e celebrar as belezas do Ceará, a exemplo do projeto “Orgulho de Ser Cearense”, no qual cria canções baseadas nas potencialidades de municípios do Estado.

Lançamento do videoclipe “Voando Alto”