Escola de Gastronomia Social oferta 300 vagas em cursos gratuitos

As formações serão divididas em dois ciclos: as inscrições para o 1º ocorrem nesta terça e quarta-feira, 7 e 8, e para o 2º, nos dias 14 e 15 de janeiro

O equipamento, que é gerido pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) em parceria com o Instituto Dragão do Mar (IDM) , dividiu suas formações em dois ciclos. O período de adesão para o primeiro ocorre nesta terça e quarta-feira, 7 e 8 de janeiro, e para o segundo, nos dias 14 e 15 do mesmo mês .

Confira os cursos disponíveis em cada ciclo:

Ciclo 1

Marketing Digital: Geração de conteúdo para redes sociais



Fichas Técnicas: Custo e Precificação



Marmitas Saudáveis



Caldos e Sopas



Básico em Panificação



Sobremesas Comerciais



Ciclo 2

Administração e Custos em Alimentos e Bebidas



Marketing Digital: Como vender nas redes sociais?



Bolos Comerciais e Regionais



Cozinha Vegana e Vegetariana



Administração em pequenos negócios de gastronomia

Para participar, os interessados podem realizar as inscrições online no site da EGSIDB ou presencialmente na sede do equipamento localizado no bairro Cais do Porto na rua Manuel Dias Branco, número 80.