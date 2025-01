Show do Coldplay no Pará será no dia 9 de novembro, diz colunista

A apresentação do grupo musical britânico Coldplay no Brasil deverá ocorrer no dia 9 de novembro deste ano. Programado para Belém, cidade que irá sediar a 30° edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), o show deverá acontecer no estádio Mangueirão, que tem capacidade para até 53 mil pessoas.

Confirmada a data, o show acontecerá na véspera da abertura da Conferência, que tem início na segunda-feira, 10 de novembro. A informação foi dada no último sábado, 4, pelo colunista Mauro Bonna, do jornal Diário do Pará.