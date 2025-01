Morre aos 32 anos The Vivienne, vencedora do RuPaul’s Drag Race UK

The Vivienne morre aos 32 anos / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

James Lee Williams, mais conhecido como The Vivienne, drag queen vencedora da primeira temporada do RuPaul's Drag Race UK, morreu aos 32 anos. O falecimento foi confirmado pelo seu porta-voz e publicitário, Simon Jones, neste domingo, 5. “É com imensa tristeza que informamos que nosso querido James Lee Williams, The Vivienne, faleceu neste fim de semana”, compartilhou Simon nas redes sociais. “James era uma pessoa incrivelmente amada, calorosa e incrível”, escreveu no comunicado.

A causa da morte não foi divulgada. O porta-voz disse ainda que não compartilharia mais detalhes. Nas redes sociais, fãs e amigos lamentaram a partida e compartilharam mensagens ao artista. Jurada do reality, Michelle Visage, disse em publicação que não tem palavras e que está “completamente de coração partido”. Já a cantora Ashley Roberts, do Pussycat Dolls, escreveu: “Não consigo acreditar. Isso é uma notícia de partir o coração”. Relembre carreira de The Vivienne James era ator, cantor e comediante. Venceu a primeira temporada da versão britânica do reality show RuPaul’s Drag Race, realizada em 2019. Desde então, The Vivienne passou a ser referência no universo drag.