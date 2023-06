Janja convida Coldplay para participar da COP-30 em Belém

A primeira-dama do Brasil, Janja, convidou os integrantes da banda Coldplay para participarem da 30ª Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), que será realizada em 2025 em Belém, no Pará. O convite foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais, publicado neste sábado, 17.

Ronsângela da Silva reforçou a conversa que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve com a banda em março, quando o grupo realizou diversos shows no Brasil. O convite foi feito pela primeira vez nesse encontro, que também teve a participação da ONG Global Citizen.

Na publicação no Twitter, ela disse: "Hi, Chris. Olha, você lembra que a gente esteve juntos com o presidente Lula lá no Rio de Janeiro e você disse que, se a COP30 fosse confirmada no Brasil, você ia estar conosco. Você e o Coldplay."

"Olha só onde eu ‘tô', em Belém do Pará. A COP-30 foi confirmada aqui em novembro de 2025. A gente vai estar esperando vocês aqui. O Brasil está muito feliz em sediar este evento, vai ser lindo, vocês vão conhecer a Amazônia e a população que mora na Amazônia de pertinho", afirmou ela.

Como o Estadão mostrou, Janja tem poder de veto no governo e interfere em áreas como economia, Defesa e publicidade, mesmo sem ter cargo na administração federal. Já houve decisões da socióloga, que tem relacionamento com Lula desde 2017, que confrontaram até o PT, partido do presidente.

O anúncio de que a COP-30 acontecerá em Belém foi feito no mês passado. No Twitter, Lula compartilhou um vídeo com ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Segundo Mauro Vieira, a aprovação da candidatura do Brasil na ONU ocorreu no dia 18 de maio.

Desde que foi eleito, no fim do ano passado, Lula tenta mostrar ao mundo protagonismo na agenda ambiental, pauta que era rechaçada pelo seu antecessor, Jair Bolsonaro. Com a aceleração do aquecimento global e o papel decisivo da Amazônia na luta contra a crise climática, analistas e gestores estrangeiros veem o Brasil como um ator-chave nas negociações para reduzir as emissões de gás carbônico e fazer a transição para uma economia verde.

Para sediar uma Cúpula do Clima, os países precisam se programar com pelo menos 485 dias de antecedência. Há ainda uma lista de compromissos, regras e responsabilidades a serem cumpridas pelo candidato. Veja aqui.