Anitta lança música com Ivete Sangalo e dá início ao Carnaval

“ Anitta tem uma paixão pelo Carnaval e sempre falou da vontade de gravar algo com a nossa cara! Misturou e ficou uma delícia! Garantia de farra no Carnaval”, comentou Ivete Sangalo em nota enviada à imprensa.

Anitta volta a Fortaleza para show de Carnaval em janeiro

Em Fortaleza, a carioca faz show do "Ensaios da Anitta" no dia 12 de janeiro e o tema da turnê é esportes olímpicos. Entre janeiro e março, a cantora vai atravessar de Norte a Sul do País com sua “Maratona de Jogação”.

Realizado no Marina Park, informações sobre as participações especiais para a apresentação em Fortaleza ainda não foram divulgadas. Os ingressos estão à venda no site Carnaval da Anitta.

Essa será a segunda vez que a “Girl From Rio” vai fazer seu show pré-carnavalesco na Cidade. No ano passado, o tema foi escola “Escolas de Sambas” e a Salgueiro foi homenageada no show de Fortaleza.