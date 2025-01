Evandro extingirá secretaria que coordena Regionais e dará mais poder às "prefeiturinhas"

"As pessoas não querem ser secretárias executivas das regionais porque elas servem efetivamente com ouvidorias. Nós temos que emponderar, são elas que sabem quais são os problemas que existem nas regionais".

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que extinguirá a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) e dará mais poder aos secretários das 12 regionais da Capital. Para Leitão, as secretarias executivas das regionais hoje funcionam como ouvidorias apenas. As Regionais serão subordinadas diretamente ao secretário de Governo, Júnior Castro (PT).

"Na reforma administrativa que nós iremos enviar para a Câmara Municipal, nós iremos extinguir a Seger e as regionais estarão vinculadas diretamente à Secretaria de Governo, ao secretário Júnior (Castro). Nós iremos criar uma coordenação, no sentido de que essa coordenação possa dialogar, conversar com todos os secretários regionais".

O orçamento da Seger será registribuído entre as regionais, adiantou o prefeito. "Nós iremos pactuar com os secretários para que a gente possa dividir esse orçamento da Seger de forma onde todos possam estar sendo contemplados", explicou.

Quando foram criadas, em 1997, pelo então prefeito Juraci Magalhães, as Regionais tinham muito poder e autonomia , o que projetou politicamente muitos dos secretários. Com o tempo, as pastas gradualmente perderam poder, ainda com Juraci e depois com os prefeitos que se seguiram.

Foi candidato a prefeito de Tejuçuoca , mas perdeu om 21,67% do válidos. Entre 2005 e 2012, foi prefeito do Município. Assumiu como deputado estadual suplente entre 2019 e 2021. Atuou como chefe de gabinete e secretário de Agricultura de Tejuçuoca e foi vereador de 1993 e 2004, tendo presidido a mesa do parlamento entre 1999 e 2002. É bacharel em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Confira os bairros:

Ex-deputado estadual, foi candidato a prefeito de Fortaleza na eleição de 2024. Ele é empresário com formação em Economia pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e atuação nos setores avícola, imobiliário, automobilístico e industrial. Trabalhou no Governo do Ceará de 2018 a 2020. Confira os bairros:

Advogado especialista em Direito Público e Administração Pública, já atuou como procurador-geral em Acopiara, Cariús e Cascavel e no Consórcio de Saúde Pública de Canindé. Além disso, foi assessor de Planejamento em Acopiara e Cascavel e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e na Câmara dos Deputados . É presidente do diretório estadual do PT Ceará. Confira os bairros:

Foi assessor de gabinete e secretário adjunto de Infraestrutura da Prefeitura de Aquiraz na gestão de Bruno Gonçalves, além de assessor parlamentar na Assembleia. No ramo privado, atuou como empresário no setor eletrônico e técnico em transações imobiliárias. Confira os bairros:

Exerceu a função de secretário executivo de Direitos Humanos e, por último, atuou como secretário Executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Ceará. Suplente, assumiu mandato de vereador, no mesmo ano, chegou a ser detido por desacato e obstrução de Justiça ao tentar impedir que moradora fossa despejada. Professor e servidor público da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). Bacharel em Administração Pública e Doutor em Políticas Públicas - Planejamento e Avaliação, pela Universidade Estadual do Ceará (Uece). Confira os bairros:

Está no sétimo mandato de deputado estadual. Foi vice-prefeito de Quixadá e, na Assembleia, líder do governo nas gestões de Beni Veras e Lúcio Alcântara (União Brasil). Foi secretário da Aquicultura e Pesca na gestão do então governador Camilo Santana (PT). Presidiu ainda o Fortaleza Esporte Clube por dois mandatos. Confira os bairros:

Território 26: Alto da Balança e Aerolândia



Território 27: Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários e Parque Manibura



Território 28: Parque Iracema, Cambeba e Messejana



Território 29: José de Alencar, Curió, Guajeru e Lagoa Redonda



Território 30: Coaçu, São Bento e Paupina

Regional 7: Francisco Ibiapina

Aliado do presidente em exercício do PDT, André Figueiredo, é bacharel em Direito, com especialização em Direito e Processo Constitucional. É auditor fiscal desde 1996. Possui atuação na área do Trabalho e já foi secretário executivo do Ministério das Comunicações. Entre outras funções, foi secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, cargo do qual foi demitido após declarar apoio a Evandro no 2º turno. No Estado, foi titular da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e executivo da Secretária de Proteção Social (SPS). Confira os bairros:

Território 22: Praia do Futuro I e Praia do Futuro II



Território 23: Cocó, Cidade 2000 e Manuel Dias Branco



Território 24: Salinas, Guararapes e Luciano Cavalcante



Território 25: Edson Queiroz, Sapiranga/Coité e Sabiaguaba

Regional 8: Bá (PSB)

É pedagoga com pós-graduação em Gestão Escolar. Possui 39 anos de liderança comunitária em vários bairros da Capital, tendo iniciado a vida pública aos 15 anos, como liderança juvenil. No último pleito, foi eleita para o terceiro mandato como vereadora de Fortaleza. Confira os bairros:

Território 19: Serrinha, Itaperi e Dendê



Território 20: Dias Macêdo, Boa Vista, Parque Dois Irmãos e Passaré



Território 21: Planalto Ayrton Senna e Prefeito José Walter

Regional 9: Vanessa Lima

É bispa e administradora de Empresas formada pela Uece. Foi assessora executiva de Projetos Sociais da Prefeitura de Fortaleza, entre 2019 e 2020, e secretária de Assuntos Religiosos da Prefeitura do Eusébio, em 2021 e 2022. Também é conferencista religiosa e locutora. Casada com o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos). Confira os bairros:

Território 31: Cajazeiras e Barroso



Território 32: Conjunto Palmeiras e Jangurussu



Território 33: Parque Santa Maria, Ancuri e Pedras

Regional 10: Márcio Martins (União Brasil)

Vereador eleito em seu terceiro mandato consecutivo. É produtor cultural com atuação na cultura popular e na luta pela causa do autismo. Aliado de Capitão Wagner (União Brasil), apoiou André Fernandes (PL) contra Evandro no 2º turno.

Território 34: Parque São José, Novo Mondubim, Canindezinho, Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, Parque Presidente Vargas e Aracapé



Território 35: Maraponga, Jardim Cearense, Mondubim e Vila Manoel Sátiro

Regional 11: Júlio Costa

É técnico legislativo da Alece desde 1990, tendo desempenhado a funçã de assessor parlamentar. Foi chefe de gabinete na presidência da Assembleia entre os períodos de 2013 a 2018, nas gestões de Zezinho Albuquerque (PP) como presidente. Formado em Pedagogia e pós-graduado em Administração Legislativa. Confira os bairros:

Território 36: Pici, Bela Vista, Panamericano, Couto Fernandes e Demócrito Rocha



Território 37: Autran Nunes, Dom Lustosa, Henrique Jorge, Jóquei Clube e João XXIII

Território 38: Genibaú, Conjunto Ceará I e Conjunto Ceará II

Regional 12: Adams Gomes (PSD)

Filho do ex-deputado estadual Tin Gomes (PDT), foi superintendente Adjunto da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), entre 2017 e 2020, e atuou na Secretaria Executiva Regional 4 entre 2021 e 2023. Em 2022, assumiu como vereador em exercício pela 19° Legislatura. Confira os bairros: