Brasil comemora Dia Nacional do Samba

O Brasil celebra nesta segunda-feira (2) o Dia Nacional do Samba, com eventos programados em diferentes regiões e estados. No Rio de Janeiro, a festa começou antes, com desfiles das escolas de samba do Grupo Especial entre a sexta-feira (29) e o domingo (1º). Mais uma série de festejos está prevista para hoje para homenagear um dos mais populares gêneros musicais do país.

Na zona norte, o bairro de Oswaldo Cruz, onde estão localizadas as escolas de samba Portela e Império Serrano, recebe o Caminho do Samba. Conforme noticiado pela Agência Brasil, a rota turística a ser lançada nesta segunda-feira pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e pela prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro pretende promover o samba enquanto patrimônio cultural e atrair mais turistas estrangeiros.

O lançamento da rota conta com um intervalo com roda de samba e com a tradicional Feijoada da Tia Surica. Também está programada a inauguração do Negro Muro, um mural em homenagem ao sambista Paulo Benjamin de Oliveira, mais conhecido como Paulo da Portela, fundador da escola de samba azul e branca. Com 101 anos de história e 22 títulos, a Portela é considerada a mais antiga escola de samba em atividade. Ainda na zona norte, a quadra do bloco carnavalesco Bohemios de Irajá, no bairro do Irajá, promove Um Ato ao Samba, iniciativa do Terreiro de Crioulo em celebração ao Dia Nacional do Samba. O Ato ao Samba começa às 16h, na Avenida Monsenhor Félix, 451. “Saúde a nós e viva o samba, Axé”, diz uma publicação sobre o evento. No bairro de Andaraí, o Renascença Clube, muito ligado à introdução da black music no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, promove a roda de samba Moacyr Luz e Samba do Trabalhador. Em Vila Isabel, na Praça Barão de Drummond, haverá apresentações com as rodas de samba do Barão e Canta Canta, Minha Gente. Além de comemorar a data, o evento dará destaque ao aumento da violência no bairro. Em agosto deste ano, quatro pessoas morreram durante um ataque a tiros na praça que reúne público e sambistas.

“Nosso bairro, que é tão famoso por sua boemia e por suas calçadas musicais, mais uma vez terá o samba como um agente transformador social. O samba é o carro-chefe de Vila Isabel e, em um momento delicado como este, nada mais propício do que o samba pedir paz nessa praça tão famosa por sua alegria e convívio familiar. E, não por acaso, a partitura que se encontra na praça servirá de hino para este momento. Vamos renascer das cinzas, plantar de novo o arvoredo”, declarou o cantor e compositor Raoni Ventapane. Outras rodas de samba serão realizadas na Pedra do Sal, na Saúde, e no Beco do Rato, na Lapa. No país As comemorações do Dia Nacional do Samba não se restringem ao Rio de Janeiro e, em diferentes estados, estão previstos eventos relacionados ao ritmo reconhecido como patrimônio imaterial da cultura brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2007.

Em Vila Maria, na zona norte de São Paulo, uma das atrações é o Pagode do João, com o artista João Martins, no Galpão Zona Norte. Em Brasília, o projeto Rodoviária do Samba, que está na 18ª edição, será na rodoviária do Plano Piloto e homenageará o sambista Marcelo Sena. O artista, conhecido por levar o samba e o pagode do Distrito Federal para os estados da Região Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo, morreu no ano passado. Com a presença de Debinha Ramos e a roda de samba Segunda de Vagabundo, a prefeitura de Natal faz a 16ª comemoração do Dia do Samba na capital do Rio Grande do Norte. O evento será na Rotatória da Vila Rocas e promete "uma celebração vibrante da cultura brasileira”, segundo publicação da prefeitura.