Acusado de fornecer drogas para Liam Payne na Argentina é preso

A polícia argentina prendeu, nesta sexta-feira, 3, um dos dois acusados de fornecer drogas ao cantor britânico Liam Payne antes da sua morte, que ocorreu em um hotel de Buenos Aires, informaram fontes policiais à AFP.

O detido, identificado como Braian Paiz, é acusado de ter fornecido cocaína a Payne dois dias antes da sua morte, em 16 de outubro, quando caiu do terceiro andar do seu quarto de hotel. Ele é um dos cinco processados pela morte do cantor.