Cinco pessoas são acusadas pela morte de Liam Payne; saiba quem são

Justiça argentina processa cinco suspeitos e decreta prisão preventiva de dois deles; confira os detalhes das acusações e como estão as investigações

Cinco pessoas foram formalmente processadas pela Justiça argentina no caso da morte de Liam Payne , que faleceu em 16 de outubro após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires. Dois dos acusados tiveram a prisão preventiva decretada, enquanto os demais respondem por homicídio culposo sem detenção, segundo o Ministério Público.

Liam Payne, de 31 anos, conquistou fama mundial como integrante da banda One Direction, formada no programa The X Factor em 2010. O grupo anunciou uma pausa por tempo indeterminado em 2016, e Payne seguiu carreira solo. Seu funeral foi realizado em novembro, na Inglaterra.