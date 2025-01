Morre Rosita Missoni, cofundadora da grife milanesa de mesmo nome

Com um amigo, Ottavio já tinha tido um pequeno sucesso confeccionando "roupas esportivas de malha", com "lã da cor nacional da Itália, um azul brilhante", com a qual faziam "roupas com zíper", disse Rosita em 2016 em entrevista à AFP.

A inovação, que permitiu vestir calças sem precisar tirar os sapatos, conquistou diversas federações italianas, inclusive a de atletismo, que a adotou nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1948.

Rosita e Ottavio casaram-se em 1953 e expandiram o seu negócio, criando peças de vestuário vanguardistas, brincando com cores, linhas, ziguezagues e flores.