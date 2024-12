Paul McCartney encerra turnê com Ringo Starr e Ron Wood em Londres

No segundo dos dois shows de Paul McCartney na The O2 Arena, os dois membros dos Beatles tocaram juntos "Helter Skelter" e "Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band" , antes de Ringo Starr deixar o palco.

Paul McCartney convidou Ringo Starr, seu ex-parceiro dos Beatles, para subir ao palco na quinta-feira em Londres no último show de sua turnê mundial , que reuniu os dois membros vivos do quarteto de Liverpool.

McCartney acreditava que o instrumento havia sido perdido durante gravações em 1969, mas uma investigação realizada no ano passado revelou que havia sido roubado em 1972 . O instrumento foi encontrado e devolvido ao músico em fevereiro deste ano.

Paul McCartney também chamou ao palco o guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood , para apresentar "Get Back", com Macca tocando seu baixo Hofner pela primeira vez em mais de 50 anos.

A turnê continuou em 2023 na Austrália, México e Brasil, antes de prosseguir este ano a partir de outubro, com apresentações no Uruguai, Argentina, Chile, Brasil, Peru, Colômbia, Costa Rica, México, França, Espanha e Reino Unido.

Foto: Reprodução Instagram @paulmccartney O guitarrista Ron Wood, dos Rolling Stones, também participou do show de Paul McCartney, em Londres

O show em Londres, onde Paul McCartney se apresentou na quarta e quinta-feira, foi o último de sua turnê "Got Back" , que começou em 2022 nos Estados Unidos.

"Londres, esta é a última noite da nossa turnê. Já estivemos na América do Sul e por todos os lados. Então, é ótimo estar de volta e vamos nos divertir hoje à noite", disse Paul McCartney no início do show.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio