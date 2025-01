Socialite Jocelyn Wildenstein, a 'mulher gato', morre aos 79 anos

“Seu companheiro Lloyd Klein está triste ao anunciar a morte de Jocelyn Wildenstein em Paris, aos 79 anos”, comentou à AFP na quarta-feira, 1º. De acordo com a publicação, a morte da suíça foi devido a uma embolia pulmonar .

A socialite Jocelyn Wildenstein , conhecida como “mulher gato” pela sua aparência após cirurgias plásticas extremas, morreu na terça-feira, 31, aos 79 anos de idade. A confirmação do falecimento foi dada por Lloyd Klein, noivo de Jocelyn, à AFP.

Nascida em Lausanne, na Suíça, em 7 de setembro de 1945, Jocelyn Perisset ingressou no mundo da alta sociedade nova-iorquina ao se casar com o comerciante de arte Alec Wildenstein, cujo sobrenome manteve após o divórcio em 1998, e com quem teve dois filhos.