Réveillon de Fortaleza: público chega ao Aterro para a despedida de 2024

Fortaleza inicia as celebrações da virada de ano com o tradicional Réveillon no aterro da Praia de Iracema, reunindo moradores e turistas em uma festa marcada por música, encontros e esperança.

A primeira atração da noite, o cantor cearense Paulo Benevides, subiu ao palco pontualmente às 18h30min, abrindo o evento com clássicos da música popular brasileira.