Indo para 2025 com a mesma pessoa de: famosos entram na trend de casal

Viih tube, Kelly Key e Rosamaria Murtinho compartilharam fotos com seus parceiros, relembrando o início da relação

Tradicionalmente, a virada do ano vem acompanhada de diversas trends que relembram os acontecimentos nas redes sociais. Neste mês, vários casais postaram declarações e fotos antigas com a legenda “indo para 2025 com a mesma pessoa de...” e o ano em que começaram o relacionamento.



Entre os famosos que participaram da trend, Viih Tube e Eliezer compartilharam um vídeo celebrando os 2 anos juntos. Os influenciadores são pais de Lua e de Ravi, que nasceu em novembro de 2024.