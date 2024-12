Você sabia que o Ano-Novo nem sempre foi celebrado no dia 1º de janeiro?

A contagem regressiva no Ano-Novo é, com certeza, um dos momentos mais aguardados das festas de fim de ano ao redor do mundo . Ou melhor, por quase todo o mundo. A celebração da virada não é realizada de forma padronizada em todos os lugares. Aliás, você sabia que o Ano-Novo nem sempre foi comemorado no dia 1º de janeiro ?

Historiador formado pela Universidade Federal do Cariri (UFCA) e mestre em História Cultural pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Roberto Viana explica que as diferentes percepções do tempo entre os povos antigos influenciavam tanto o modo como a virada do ano era comemorada quanto a própria existência dessa celebração.

“Na Antiguidade Clássica, com gregos e romanos, ou até mesmo antes, no Império Babilônico, os povos que habitavam a Mesopotâmia tinham uma relação diferente com o tempo. A celebração do Ano-Novo é uma marca da orientação do ser humano com relação ao tempo”, reforça ele.

As mudanças feitas na Roma Antiga foram cruciais para o estabelecimento de 1º de janeiro como o dia do Ano Novo Crédito: Adobe Stock

O historiador diz ainda que, “apesar das diferenças culturais, a ideia de virada de ano está ligada a esses ritos de passagem, à superação de dificuldades, à renovação de votos, a pensamentos para o futuro, e isso aparece em várias sociedades, mas não da mesma forma nem no mesmo período”.



A influência astronômica e cultural sobre o Ano-Novo

Para compreender melhor os diversos raciocínios lógicos utilizadas ao longo da história para determinar os tipos de demarcações temporais adotados pelas sociedades, é possível dividir as interpretações do início do ano em dois eixos principais: o astronômico e o cultural/religioso.