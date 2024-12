'Natal de muita comemoração' afirma filho de Faustão sobre saúde do pai

Esse foi o segundo transplante enfrentado por um dos maiores apresentadores do Brasil, que teve seu último contrato vigente com a Band. O primeiro transplante, realizado em 2023, foi de coração.

“Meu pai está em casa, tem suas limitações ainda, mas vive a vida com a família e com os amigos. Ele faz os jantares, as pizzas, está bem, feliz e confiante no processo”, relatou João ao Gshow.

Fausto Silva: Natal em família

João Silva também atualizou o público sobre o quadro de saúde do pai, descrevendo estabilidade e tranquilidade, especialmente em relação às comemorações de Natal e Ano Novo, que contarão com a presença de Faustão.

“Sempre falamos que o importante é estar melhorando e evoluindo o quadro. Acho que este Natal será de muita comemoração, pelo jeito como o ano começou e a forma como está terminando”, destacou o filho de Faustão durante a entrevista.