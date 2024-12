Paulo Vieira processa TikTok e X por desinformação; Justiça determina identificação de perfis

O comediante e apresentador da Globo Paulo Vieira entrou com uma ação judicial contra as plataformas TikTok e X (antigo Twitter) após ser alvo de notícias falsas que circulavam nas redes sociais desde outubro. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que ambas as plataformas forneçam dados que permitam a identificação de dois perfis responsáveis pela divulgação de informações falsas sobre Vieira.

Os perfis @bombeirorm no TikTok e @MouraHomero no X afirmaram que o humorista teria sido beneficiado pela Lei Rouanet com um valor de R$ 5 milhões. Segundo o apresentador, as afirmações eram completamente mentirosas e tinham o intuito de prejudicar sua imagem. Agências de checagem de fatos constataram que o conteúdo era desinformação.