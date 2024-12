Denílson se despede da Band e das parcerias no ‘Jogo Aberto’

O ex-jogador e apresentador Denílson fez sua despedida da Band nesta sexta-feira (20). Posteriormente ao anuncio de que deixaria a emissora, o pentacampeão do mundo agradeceu pelos 14 anos no canal e também pela parceria com Renata Fan e companhia no programa ‘Jogo Aberto’.

Em seu discurso, Denílson comentou sobre sua evolução ao longo do tempo na emissora. Além disso, agradeceu ao acolhimento que recebeu daqueles que estiveram ao seu lado no período.