Apresentador deixa jornal ao vivo para acompanhar nascimento da filha no Amazonas: "Que emoção!"

Em meio à apresentação do telejornal, Bruno Cabral recebeu a notícia de que a filha estava prestes a nascer; veja o momento em que ele sai do programa ao vivo

Visivelmente emocionado com a informação, Breno deixou o programa às pressas para acompanhar de perto o nascimento da filha .

A rotina de trabalho do jornalista Breno Cabral foi interrompida inesperadamente enquanto ele apresentava um telejornal na manhã da última quarta-feira, 18. Ainda ao vivo , o apresentador do programa Bom Dia Amazonas , da filial da Globo Rede Amazônica, recebeu a notícia de que a sua filha estava prestes a nascer .

“Desculpa agora a voz embargada, desde já. É porque eu acabei de receber uma ligação e, agora, eu vou sair do jornal. Acho que Maria Eduarda vem chegando aí”, disse o jornalista ao vivo no telejornal .

Ele ainda complementou, dizendo: “E que emoção, meu Deus do céu! Eu vou sair agora, no meio do jornal, vou correndo para o hospital”.

Em seguida, Breno chamou o intervalo comercial para ser substituído pela jornalista Carolina França no restante do programa. “Logo mais, a gente conhece o rostinho da Maria Eduarda”, concluiu.









Foram quase 24 horas de trabalho de parto

Na edição do programa dessa quinta-feira, 19, a apresentadora Lane Gusmão atualizou o público com informações sobre o nascimento da segunda filha de Breno Cabral.

De acordo com a jornalista, Maria Eduarda veio ao mundo após a mãe da recém-nascida passar por quase 24 horas de trabalho de parto.

O nascimento da pequena estava previsto para ocorrer no dia 25 de dezembro, coincidindo com o Natal, mas a bebê acabou se antecipando e vindo alguns dias antes do esperado, em 19 de dezembro.