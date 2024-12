Gusttavo Lima recebe alta e vai passar o Natal em casa se recuperando

Cantor evoluiu bem clinicamente e pode continuar a recuperação em casa. Ele foi internado no último sábado após sentir um desconforto gastrointestinal

Um boletim médico divulgado na segunda-feira, 23, pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, já previa que Gusttavo deveria ter alta nas próximas 48 horas. Nesta terça-feira, 24, ele já teria evoluído bem clinicamente e poderia continuar a recuperação em casa . As informações são do Gshow.

Gusttavo Lima recebeu alta nesta terça-feira, 24, após ser internado no último sábado, 21, devido a dores abdominais. O cantor vai passar o Natal em casa com a esposa, Andressa Suita , e os dois filhos, Gabriel e Samuel.

"O Hospital Vila Nova Star informou que o sertanejo recebeu alta na manhã desta terça-feira, após concluir com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido. O paciente apresentou excelente evolução clínica e encontra-se em condições plenas para continuar sua recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica".

Em seu Instagram, o artista agradeceu as mensagens de carinho e aproveitou para desejar feliz natal aos seus fãs. Gusttavo também disse estar ansioso para "se recuperar e poder reencontrar todos".

Desconforto gastrointestinal levou Gusttavo Lima ao hospital

De acordo com a nota publicada pela assessoria de comunicação nas redes sociais do músico, ainda referente ao último sábado, 21, o cantor estava nos Estados Unidos e chegou ao Brasil na manhã da data do evento.

Por volta das 14 horas, Gusttavo Lima sentiu um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no fim da tarde precisou ser encaminhado ao hospital. A equipe do cantor não divulgou detalhes sobre a causa do problema de saúde.