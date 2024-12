Denzel Washington, em menos de 24h, é batizado e se torna ministro de uma igreja

O ator vencedor do Oscar, Denzel Washington , de 69 anos, foi batizado em uma igreja na cidade de Nova York no último fim de semana e recebeu oficialmente sua licença ministerial — um evento que, curiosamente, ele revelou ter sido profetizado décadas atrás.

“Coisas que eu dizia sobre Deus quando era um garotinho, apenas recitando-as na igreja junto com todo mundo… agora eu entendo”, afirmou ele no ensaio.

“Não me importa o que os outros pensam”, declarou. “Falando sobre a questão do medo — você não pode falar assim e ganhar Oscars. Você não pode falar assim e festejar. Você não pode dizer isso nesta cidade.”

Angus T. Jones



Em um vídeo no YouTube para o Forerunner Chronicles, a estrela de Two and a Half Men não apenas revelou seu envolvimento com o ministério adventista do sétimo dia, mas também criticou seu seriado de sucesso, chamando-o de “sujo” e pedindo que as pessoas parassem de assisti-lo.

Madonna



Pouco tempo depois de ser apresentada à Cabala em 1996, a Material Girl foi criticada por um grupo de rabinos, que classificaram sua devoção ao misticismo judaico como “sacrílega”. No entanto, isso não impediu Madonna de continuar sendo uma seguidora dedicada e declarada, à qual o grupo credita a atração de vários seguidores famosos.

Claudia Leitte remove orixá de música e é criticada por secretário; CONFIRA

Tim Tebow



O astro do futebol americano é um batista devoto que frequentemente fala sobre sua fé em aparições públicas. Ele também é conhecido pelo fenômeno chamado Tebowing, sua postura característica ao se ajoelhar e colocar uma mão fechada contra a testa enquanto ora durante os jogos.

Tom Cruise



O astro do cinema credita à Igreja da Cientologia o mérito de tê-lo ajudado a superar a dislexia, mas foi amplamente criticado em 2005 ao sugerir que Brooke Shields deveria tratar sua depressão pós-parto com vitaminas em vez de Paxil, uma posição promovida pela religião fundada por L. Ron Hubbard.

Rumores sobre a Cientologia também cercaram o divórcio da estrela de Missão Impossível com Katie Holmes.