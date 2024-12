Decreto define o mínimo de sessões com obras brasileiras nos cinemas do País em 2025

Previsto desde 2001 na legislação nacional, o mecanismo prevê que empresas detentoras de salas de cinema devem, obrigatoriamente, exibir um percentual mínimo de sessões de obras brasileiras . Esse percentual será proporcional ao número de salas do grupo exibidor.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto nº 12.323/2024, que determina as regras a serem seguidas na chamada “Cota de Tela” em 2025 . O documento foi publicado na sexta-feira, 20, no Diário Oficial da União.

Por exemplo, se um complexo tiver apenas uma sala de exibição, ele deverá reservar 7,5% das sessões para títulos nacionais. Já um grupo com 201 salas ou mais, deverá ter obras brasileiras sendo exibidas em ao menos 16% das sessões.

Um complexo com apenas uma sala, deverá exibir pelo menos quatro produções brasileiras de longa-metragem em 2025. Já aqueles que possuem 16 ou mais salas devem exibir no mínimo 32 filmes brasileiros.

A regulamentação também prevê que haja uma diversidade de títulos a serem exibidos, determinando um número mínimo que se baseia no tamanho do grupo exibidor.

Decreto prevê "cota extra"

Por fim, há uma “cota extra”, que será estabelecida caso a proporção diárias de sessões de um mesmo título, independente da nacionalidade, extrapole o percentual que foi previsto no Anexo III do decreto. Nesse caso, o percentual do total de sessões para a obra brasileira é ampliado.

Complexos com uma ou duas salas estão isentos disso. No entanto, há um percentual máximo para os outros. As empresas que tiverem 3 a 5 salas, poderão reservar até 66% de sessões diárias para um mesmo filme estrangeiro. Já os grupos que possuem seis ou mais, terão como limite máximo 50%.