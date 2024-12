Estreias de 2025: séries e filmes aguardados nos streamings

Confira as produções mais esperadas para 2025 nos serviços de streamings e as suas previsões de estreia

Algumas plataformas já compartilharam a previsão de lançamentos, que incluem a sequência de “The Last of Us” e o confronto final de “ Stranger Things ”. Outras novidades, que chegam com suas primeiras temporadas, são “O Cavaleiro dos Sete Reinos“ e “Bem-Vindo a Derry”.

A segunda temporada da série, adaptada a partir do universo de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, será lançada em janeiro de 2025. Na sequência, a protagonista Kitty deverá lidar com as suas pendências amorosas.

A terceira temporada da série animada não será dividida em partes e adapta com os quadrinhos homônimos de Robert Kirkman, com um olhar sombrio sobre as relações dos super-heróis.

Outra estreia de janeiro, a série Ruptura lidará com as consequências dos personagens ao mexerem com a barreira entre os seus trabalhos e as suas vidas.

Em sua terceira temporada, The White Lotus dá as boas-vindas aos novos intérpretes da série, com Walton Goggins (Fallout) e Patrick Schwarzenegger (Gen V). Outra participação especial é a de Lisa, integrante do grupo Blackpink.

Quando: a ser definido (2025)

a ser definido (2025) Streaming: Netflix

O Cavaleiro dos Sete Reinos

A nova série, prevista para 2025, é inspirada no livro homônimo de George R. R. Martin, criador da saga “Game of Thrones”, e se passa no mesmo universo das Crônicas de Gelo e Fogo, funcionando como um prelúdio.

Quando: primeiro semestre de 2025

primeiro semestre de 2025 Streaming: Max

Bem-vindo a Derry

Inspirada no universo de Stephen King, a série também é marcada pelo retorno do palhaço Pennywise, mas 27 anos antes dos filmes de Andy Muschietti. O intérprete da criatura, Bill Skarsgard, reprisará o seu papel.

Quando: a ser definido (2025)

a ser definido (2025) Streaming: Max

Estreias de 2025: filmes em streamings

Confira os longa-metragens esperados para 2025, com lançamento exclusivo nos streamings.

Casamentos Cruzados

Com Reese Witherspoon e Will Ferrell no elenco, a comédia aposta no conflito resultante de dois casamentos marcados para a mesma data, no mesmo local. Lidando com a coincidência, os personagens tentarão coexistir no meio das cerimônias, sem sucesso.

Quando: 30 de janeiro de 2025

30 de janeiro de 2025 Streaming: Prime Video

Wake Up, Dead Man: Um Mistério de ‘Entre Facas e Segredos’

O terceiro longa-metragem no universo de “Entre Facas e Segredos” está previsto para 2025, com o retorno do detetive Benoit Blanc, vivido por Daniel Craig.

Quando: a ser definido (2025)

a ser definido (2025) Streaming: Netflix

Frankenstein

Com destaque para a direção de Guillermo Del Toro, a produção de Frankenstein possui um elenco de peso, incluindo Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen e Jacob Elordi.

Quando: a ser definido (2025)

a ser definido (2025) Streaming: Netflix

Fear Street: Prom Queen

O longa-metragem de terror, ambientado no universo da trilogia “Rua do Medo”, ainda não possui data prevista de lançamento.