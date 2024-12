Reitoria da UFC promove concerto de Natal gratuito no fim de semana

O concerto gratuito, marcado para iniciar às 18 horas, leva para o espaço localizado no bairro Benfica os grupos Coral Infantil Senhora de Fátima , que fará a liturgia e apresentará canções natalinas, e Coral Canto da Apá , que destacam músicas regionais.

Neste domingo, 22, os jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), na avenida 13 de Maio, recebem a apresentação especial “Natal dos Sonhos” , com corais e orquestras de Fortaleza.

Na ocasião, também haverá apresentações do Quarteto de Cordas da Casa de Vovó Dedé, criado pela instituição musical da Barra do Ceará, e a Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, formada por alunos do município de Croatá.

Veja a programação do Natal dos Sonhos na Reitoria da UFC:

18 horas: Coral Senhora de Fátima

18h30min: Quarteto de cordas da casa de Vovó Dedé

19 horas: Coral Canto da Apá

19h30min: Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra

