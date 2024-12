Soprano Pretty Yende e pianista Lang Lang querem que seu concerto em Notre-Dame seja momento de 'unidade'

“Estou muito animado”, diz entusiasmado o pianista de 42 anos, que tocará na catedral ao lado da Orquestra Filarmônica da Rádio França, sob a batuta do maestro venezuelano Gustavo Dudamel, em um concerto que começará pouco depois das 21h00 (17h em Brasília).

Duas das maiores estrelas da música clássica atual, a soprano sul-africana Pretty Yende e o pianista chinês Lang Lang, esperam contribuir para um momento de “unidade” e “comunhão de corações” no sábado, na reabertura da Notre-Dame.

“Para um artista, não há cidade mais inspiradora do que Paris!”, exclama esse amante da capital francesa, que se casou em Versalhes. “Quando estou em turnê pela Europa, costumo vir a Paris".

Em 2020, após 27 anos de preparação, ele gravou sua versão das “Variações Goldberg” de Bach, uma das peças mais difíceis do repertório clássico.

Por sua vez, a soprano sul-africana Pretty Yende está guardando “até o dia D a surpresa” sobre a obra e o compositor que ela interpretará “na catedral, com uma orquestra”.

O concerto no monumento gótico parisiense é especialmente significativo para o cantor e fiel, que cresceu em uma família “que sempre cantava hinos religiosos em casa”.

Yende e Lang participaram da cerimônia de coroação do Rei Charles III em Londres no ano passado.

Ela também aprecia a oportunidade de “dar sua voz a este momento” e de “fazer parte de algo que é realmente um milagre”, após os esforços combinados de tantas pessoas que “colocaram seus corações e mãos na renovação desta casa de Deus”.

Conhecida por seu timbre luminoso no repertório do bel canto, a cantora de 39 anos relembra o incêndio com dor, pois estava ensaiando em Paris naquela noite. “Meu coração literalmente sangrou”, diz ela.

Pretty Yende espera que esse evento seja um momento de união, de “paz e unidade”, “especialmente com todas as guerras que estão ocorrendo no mundo hoje”.

“Embora a situação seja difícil, como uma comunidade humana, podemos nos unir e, com sorte, tornar o mundo um lugar melhor”, diz ela.

