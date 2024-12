Show no Cineteatro apresenta músicas românticas com forró e samba

Misturando forró das antigas, pop romântico e samba, o show “Eu Sou Seu Amor” acontece no palco do Cineteatro São Luiz neste sábado, 14, às 18 horas.

As entradas podem ser adquiridas no Sympla e na bilheteria do equipamento. O quarteto já apresentou o projeto em outras sessões, que também aconteceram nos meses de outubro e novembro.

O repertório conta com músicas como "Os Amantes", popularizada na voz do cantor Daniel, e uma versão em português de "How Deep Is Your Love", da banda Bee Gees.

“Eu sou seu amor”, com Belinho, Dipas, Mateus e Marcelo