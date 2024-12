Natal em Fortaleza: confira eventos gratuitos neste fim de semana

Espetáculo "Caixa de Natal", em Fortaleza, terá apresentação de coral infantil e participação de Alceu Valença / Crédito: Wesley D’ Almeida/Divulgação

Faltam poucos dias para o Natal e Fortaleza já está preparada para comemorar a data. Nesta semana, diversos locais pela cidade promovem eventos gratuitos que vão reunir a família em uma celebração marcada por música e harmonia. No sábado, 14, a Caixa Cultural Fortaleza recebe o espetáculo “Caixa de Natal”, que irá unir crianças e jovens em uma apresentação especial nas janelas do equipamento cultural localizado no Centro.

Marcado para iniciar às 18 horas, o evento – já fixo no calendário natalino de Recife, que chega pela primeira vez em Fortaleza – contará com a participação de Alceu Valença. Com entrada gratuita, é necessário retirar ingresso previamente no site Sympla a partir desta quarta-feira, 11, às 12 horas. O espetáculo “Caixa de Natal” tem acesso para pessoas com deficiência, tradução em Libras e área reservada para pessoas com mobilidade reduzida. Clássico na programação natalina, o evento musical gratuito na Catedral de Fortaleza espera receber cinco mil pessoas no dia 14 de dezembro Crédito: Júlio Caesar/O POVO

Cineteatro São Luiz recebe concertos do Instituto de Música Jacques Klein Também neste sábado, 14, o Cineteatro São Luiz é palco para uma série de concertos de grupos do Instituto de Música Jacques Klein (IMJK) com regência do maestro Luís Maurício Carneiro. Com início às 18 horas, a Orquestra Jacques Klein, o Coral Vozes de Iracema, a Orquestra Juvenil e o Coral Infantil do IMJK realizam uma apresentação que deve reunir obras de compositores famosos. O acesso ao evento gratuito e se dará por ordem de chegada. Confira | Cartinhas de Natal podem ser adotadas em shopping de Fortaleza

Apresentações do Ceará Natal de Luz acontecem na Praça Portugal Já o fim de semana terá apresentações especiais do Ceará Natal de Luz, que chega a Praça Portugal, no bairro Aldeota. No sábado, 14, a partir das 17 horas, o evento leva ao espaço o espetáculo “A Nova Rena do Noel”, do Grupo Blitz. Na mesma data, o público também pode acompanhar apresentações de coral, da dupla Felipe Adjafre e Esther Fontenelle e do músico pernambucano Nando Cordel. Na Praça Portugal, Ceará Natal de Luz terá programação com espetáculos infantis, apresentação de corais e shows gratuitos Crédito: AURÉLIO ALVES

