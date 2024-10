Orquestra faz concerto com temática geek no Cineteatro

Orquestra Eleazar de Carvalho apresenta concerto "Multiverso Geek" no Cineteatro São Luiz; ingressos estão disponíveis no Sympla

Para Inácio Saldanha, arranjador e violista da orquestra, é natural a escolha de homenagear o público geek , visto a importância dada a diversidade de públicos. “Todos nós somos filhos das décadas de 80 e 90. Então, nós acompanhamos a chegada dos animes aqui, como 'Os Cavaleiros do Zodíaco', que ajudou a moldar toda uma geração”, afirma.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do Cineteatro São Luiz pelos valores de R$ 20 (meia) mais 1 Kg de alimento não perecível, exceto sal; e R$ 40 (inteira).

A Orquestra Eleazar de Carvalho realiza apresentação direcionada ao público nerd e geek de Fortaleza. O concerto intitulado “Multiverso Geek” acontecerá no Cineteatro São Luiz no dia 31 de outubro, às 19 horas, e contará com repertório de músicas de games, animes e filmes.

Inácio também conta que, para a escolha do repertório de músicas que estarão na apresentação, foi feita uma sondagem do que é mais relevante para o público e uma consulta a pessoas próximas da orquestra.

Inácio também trouxe a informação com exclusividade para O POVO que um dos pontos altos da apresentação será a execução da música tema de Top Gear , jogo de grande sucesso no console Super Nintendo.

Ele conta que o arranjo e ensaios da música foram compartilhados com Barry Leitch, compositor original do tema, o qual ficou muito satisfeito com o resultado, segundo o arranjador.

“É a primeira vez que uma orquestra em Fortaleza vai fazer o tema de Top Gear. Então é muito emblemático. É muita felicidade poder trazer essa música para ficar. Acho que as pessoas vão gostar bastante do que vão ver”, diz ele com entusiasmo.

Concerto Multiverso Geek

Quando: 31 de outubro, às 19 horas

31 de outubro, às 19 horas Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro

rua Major Facundo, 500 - Centro Quanto: R$ 20 (meia) com 1 kg de alimento não perecível e R$ 40 (inteira)

Ingressos no Sympla e na bilheteria do Cinetetro