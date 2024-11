Spotify Wrapped: quando sai a retrospectiva 2024?

A Retrospectiva do Spotify é lançada desde 2015 e a cada ano os usuários ficam mais ansiosos para descobrir suas faixas e artistas mais ouvidos

A iniciativa do streaming de músicas permite que o recap seja compartilhado nas redes sociais. Por isso, ouvintes ficam ansiosos também para ver o que os amigos andaram escutando.

O Spotify Wrapped, também conhecido como Retrospectiva Spotify, é o momento em que milhares de usuários podem ver os artistas, músicas e podcasts mais escutados do ano.

A data de divulgação da retrospectiva do Spotify não é definida, mas historicamente ocorre entre o final de novembro e começo de dezembro. Veja tudo que se sabe sobre a edição deste ano.

Até o momento, a única pista relacionada à retrospectiva do ano foi um teaser promocional distribuído pela plataforma. Nele, diversos designs da logomarca apareciam e anunciam que o recap acontece “em breve”.

Nos anos anteriores, o recurso ficou disponível nos últimos dias de novembro, mas já chegou a ser lançada no início de dezembro.

Por enquanto, não se sabe a data oficial do Spotify Wrapped 2024. Porém, não deve demorar para ela ser liberada.

This year contained multitudes. So will your Wrapped. Coming Soon. #SpotifyWrapped pic.twitter.com/Po2764Ppyv

Como ver a retrospectiva do Spotify?

O Spotify Wrapped tem uma página onde reúne todo o resumo musical do ano. Assim, para consultar a retrospectiva, basta navegar no site estando com o login da conta para entrar.

Quando o resumo estiver disponível, o banner da campanha também aparecerá na tela principal do aplicativo caso ele esteja atualizado. Na plataforma é possível também ouvir uma playlist personalizada com os destaques do ano. Veja passo a passo:

Acesse o site do Spotify ou o aplicativo

Faça o login na sua conta

Procure o banner e clique para acessá-lo

Acompanhe a apresentação personalizada da retrospectiva

Salve sua playlist personalizada

Compartilhe seu Spotify Wrapped nas redes sociais

LEIA TAMBÉM | Spotify Brasil: Artistas brasileiras crescem 252% em cinco anos