The Game Awards 2024: quando será, indicados, onde assistir online e mais

A premiação, que acontece em dezembro, apresenta entre os seus destaques a categoria de jogo do ano; confira onde assistir e indicados ao The Game Awards

Marcando o 10º aniversário da premiação em 2024, “The Game Awards” chega a mais uma edição em 12 de dezembro. Antes da cerimônia, as categorias foram anunciadas nesta segunda-feira, 18, com destaque para “Astro Bot” e “Final Fantasy VII: Rebirth”, com sete indicações cada.

O evento, conhecido como o “Oscar dos videogames”, premia os principais jogos eletrônicos de cada ano, incluindo categorias como “Jogo do Ano”, “Melhor Narrativa” e “Melhor Jogo Indie”.