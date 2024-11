The Game Awards 2024 revela indicados; veja lista completa da premiação

A lista dos jogos que estão concorrendo ao The Game Awards 2024 foi revelada. Confira a lista completa dos candidatos deste ano Crédito: Divulgação / The Game Awards

A premiação The Game Awards 2024 acontecerá em algumas semanas, no dia 12 de dezembro. Antes do evento, os indicados para todas as diferentes categorias foram anunciados nesta segunda-feira, 18. Transmissão ao vivo revelou os concorrentes de cada categoria, incluindo o cobiçado prêmio de Jogo do Ano (GOTY).

A partir do anúncio, os seis indicados para Jogo do Ano estão definidos, dando início ao segundo estágio da votação do júri. O júri também selecionará os indicados para categorias como Melhor Jogo para Celular e Melhor Jogo Indie de Estreia. Veja abaixo na matéria a lista com todas as indicações para as categorias em 2024.

Os vencedores são determinados por uma combinação de votos do júri especializado e da comunidade gamer. Diferente das edições anteriores, o The Game Awards revelou que pacotes de DLC e expansões são elegíveis para os prêmios deste ano. Isso explica a presença de Shadow of the Erdtree — expansão de Elden Ring, o Jogo do Ano de 2022 — entre os indicados.

Essa decisão dividiu a comunidade gamer, com alguns argumentando que apenas jogos completos deveriam concorrer ao prêmio de GOTY. The Game Awards 2024: quando e como assistir ao anúncio dos vencedores O evento de premiação dos principais jogos de 2024 acontecerá no dia 12 de dezembro, com Los Angeles, nos Estados Unidos, sendo o local onde a cerimônia será realizada. A transmissão será exibida em diversas plataformas, incluindo Facebook Live, Twitch e YouTube. Confira as informações sobre a premiação do The Game Awards 2024:

Quando : 12 de dezembro, às 19h (horário de Brasília)



: 12 de dezembro, às 19h (horário de Brasília) Onde : Los Angeles, Estados Unidos



: Los Angeles, Estados Unidos Onde assistir: YouTube, Twitch, X, Facebook Live, Steam, TikTok Live, Instagram Live e Kick The Game Awards 2024: como votar? Os indicados ao The Game Awards foram divulgados nesta segunda-feira, 18, em uma apresentação especial. Os fãs podem votar no site oficial do evento, fazendo login por diversos métodos para registrar seu voto.

Contas do Twitch, Facebook, YouTube e Twitter/X são válidas. Após fazer login, o usuário pode prosseguir para votar em cada categoria.