Músico e produtor americano Quincy Jones recebe Oscar póstumo

Colaborador de artistas lendários como Michael Jackson , Frank Sinatra e Aretha Franklin, Jones morreu em 4 de novembro em Los Angeles, vítima de um câncer no pâncreas.

O músico e produtor americano Quincy Jones , que faleceu aos 91 anos no início de novembro , recebeu um Oscar honorário no domingo, 17, durante a premiação da Academia que reconhece carreiras de destaque.

Sua filha, a atriz Rashida Jones, recebeu a estatueta no lugar de seu pai, que teria ficado “muito animado” por estar lá, declarou ela.

“Ele costumava dizer: ‘viva cada dia como se fosse o último e um dia você estará certo’. E foi isso que ele fez... (viveu) a melhor vida, a mais bela vida”, disse Rashida, aplaudida de pé.

Quincy Jones ficou conhecido por produzir sucessos que marcaram a indústria da música e se tornou o primeiro executivo negro de uma grande gravadora.