Quincy Jones: vida e carreira do artista são retratadas em produção da Netflix

A produção audiovisual intercala a trajetória do artista com flashes de sua rotina. Veja mais sobre o documentário lançado em 2018

Produtor de Michael Jackson e Frank Sinatra, Quincy Jones morreu aos 91 anos, nesse domingo, 3. Jones viveu uma carreira renomada que o tornou um dos grandes nomes da história da música.

Natural de Chicago, Quincy Jones produziu de Aretha Franklin a Celine Dion. E provocou um terremoto cultural ao lançar a carreira solo do jovem Michael Jackson, uma colaboração musical que produziu "Thriller" e mudou o pop para sempre.

Entre as figuras mais condecoradas do mundo do entretenimento, ele ganhou praticamente todos os grandes prêmios da indústria, incluindo 28 Grammys. Jones também se engajou em questões políticas e sociais, abrindo portas que estiveram fechadas por muito tempo.