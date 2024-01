Viih Tube e Eliezer dão carro zero de Natal para funcionária

O espírito natalino já assumiu a casa dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. Nesta quinta-feira, 21, o casal de influenciadores presenteou o trio de funcionárias que trabalham na residência.

“Papai Noel passou aqui em casa e fez uma surpresa pra quem trabalha com a gente”, escreveu Eliezer em publicação no Story. Nas imagens, o ex-participante do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) estava vestido com as roupas do “bom velhinho”.

Com um grande laço vermelho, um carro zero avaliado em R$ 83 mil estava estacionado na garagem do prédio onde o casal mora em São Paulo. “Hoje foi um dia muito especial, presenteamos nossas funcionárias”, disse Viih.