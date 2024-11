Bruno Mars anda de moto, 'toma latão' e tira fotos com fãs em BH

Bruno Mars visita bairros de Belo-Horizonte Crédito: X @odontinho/reprodução

Nesta terça-feira, 6, o cantor Bruno Mars foi visto passeando por bairros de Belo Horizonte horas antes do show no Estádio Mineirão, localizado na capital mineira. Durante o passeio, o artista havaiano tomou cerveja em um bar, tirou fotos com fãs e pegou carona de moto sem capacete no bairro Cachoeirinha, fato que pode ser considerado infração de trânsito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele também apareceu em vídeo nas redes sociais com uma parte do corpo para fora do teto solar do carro enquanto passava pela avenida Presidente Antônio Carlos.

Bruno Mars bebeu 'latão' de cerveja e tirou fotos com fãs Durante a ocasião de terça-feira, 5, ele pediu um latão de cerveja em portunhol e deu em troca uma nota de R$ 50. O cantor não aceitou o troco e sentou na calçada para conversar com alguns moradores com a ajuda de um videomaker na tradução. A prefeitura de Belo Horizonte aproveitou o passeio do cantor e fez uma publicação com a brincadeira "Onde está Bruninho?”.