Mostra gratuita une performance e cinema; veja programação

O cortejo terá a performance interativa “Hierogritos” , do coletivo Themônias de Belém do Pará. A partir das 18 horas, na Arena Dragão do Mar, será apresentada a performance "Grafar no tempo a memória do amanhã" , assinada pelo artista Abeju (MA).

A abertura da Mostra Performance Urbana , parte da programação do 6º Festival Internacional Imaginários Urbanos, acontece oficialmente nesta quinta-feira, 14. O evento começará às 17 horas, com um cortejo que sairá do Theatro José de Alencar (TJA) em direção a Arena Dragão do Mar.

Às 19 horas, a mostra terá a exibição do filme “Revolución Puta” , da diretora boliviana Maria Galindo, no Cinema do Dragão. A sessão também contará com uma fala especial da cineasta, que levará ao público sua perspectiva sobre resistência e liberdade.

O filme traz uma característica marcante do trabalho da também ativista, que é conhecida pela defesa dos direitos das minorias. Fundadora do coletivo Mujeres Creando, Maria Galindo adota em suas obras uma postura crítica e provocadora contra estruturas de poder patriarcais, coloniais e religiosas.

No documentário, Maria Galindo aborda questões de gêneros, poder e resistência , focando nas experiências vividas por mulheres trabalhadoras do sexo na Bolívia. A produção examina as lutas delas contra a discriminação e a violência, ao mesmo tempo que também aborda temas mais amplos sobre feminismo e libertação sexual.

Entre os dias 15 e 20 de novembro, das 18h30 às 21 horas, a diretora Maria Galindo, destaque da edição , fará uma residência artística “Inscrever uma prática poética e política no imaginário social”, no Hub Cultural Porto Dragão.

O resultado da residência será apresentado no dia 21 de novembro, uma quinta-feira, também no Hub Cultural Porto Dragão. No mesmo dia, no Teatro B. Paiva, a artista e ativista fará uma palestra com o tema “Poéticas e artivismos do Mujeres Creando”, a partir das 18h30min.

No dia 18 de novembro, segunda-feira, o festival terá a performance “Quem Sustenta?”, do artista Wandealyson Dourado (CE). Já no encerramento da mostra, que acontece na sexta-feira, 22, o evento terá a performance "Transmutações - Corpos-territórios contra o antropoceno", uma colaboração entre Olinda Tupinambá (BA) e Ziel Karapotó (AL).

Mostra Performance Urbana