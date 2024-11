Unifor promove mostra gratuita de cinema; veja programação completa

"Feminismos no Cinema" foi escolhido para incentivar debates sobre igualdade de gênero e destacar o protagonismo feminino em um ambiente historicamente dominado por homens. Crédito: Divulgação/ Eduarda Talicy

A 14ª edição da Mostra Unifor de Cinema (MUC), que ocorrerá de 20 a 22 de novembro no Cinema do Dragão, tem como tema "Feminismos no Cinema". O evento exibe 16 curtas-metragens, sendo 11 dirigidos por mulheres. Com entrada gratuita, o projeto reúne produções realizadas por alunos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza (Unifor).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A MUC acontece em um cenário onde, entre 2018 e 2022, apenas 20% dos longas-metragens lançados no Brasil foram dirigidos por mulheres, segundo o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual.

Bete Jaguaribe, coordenadora do curso de Cinema da Unifor, comenta sobre a disparidade de gênero no setor. “O audiovisual, assim como outras áreas profissionais, é dominado por homens, mas é um campo simbólico, onde a cultura machista é ainda mais evidente", afirma em comunicado enviado à imprensa. Promovendo o feminismo e a diversidade A mostra busca dar visibilidade às diferentes formas de resistência feminina no cinema. As curadoras, professoras Danielle Maia e Natália Maia, explicam que o evento é uma oportunidade para o público conhecer trabalhos inovadores de jovens cineastas.

“É uma chance de refletir sobre práticas mais justas na produção audiovisual”, destaca Danielle na nota. Cine Experiência Lab: formação e inovação Além de ser um espaço de reflexão sobre a presença feminina no audiovisual, a 14ª Mostra Unifor de Cinema também se destaca como uma plataforma para experimentação e desenvolvimento de novos talentos. Muitas das produções exibidas foram criadas no Cine Experiência Lab, um laboratório acadêmico inovador da Unifor, onde os estudantes têm a oportunidade de vivenciar um processo criativo intensivo com o apoio de professores e profissionais do mercado audiovisual.