Christina Aguilera anuncia novo show no Brasil em 2025

A cantora Christina Aguilera anunciou mais um show no Brasil em 2025. Principal atração do CarnaUol, marcado para acontecer em São Paulo, em fevereiro do próximo ano, a artista estadunidense também fará show no Rio de Janeiro.

A novidade foi divulgada nesta quinta-feira, 7, revelando que as apresentações de Christina no Brasil fazem parte das comemorações dos 25 anos de lançamento do seu primeiro álbum.

O novo show de Aguilera no Brasil será realizado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro de 2025, uma quinta-feira. A venda dos ingressos para a apresentação inicia nesta sexta-feira, 8, a partir das 10 horas, no site Eventim.