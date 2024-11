Rappers cearenses Matuê e Wiu fazem show no Planeta Atlântida 2025

Teto, Wiu e Matuê, rappers da 30Praum, se apresentam durante programação do Festival Planeta Atlântida 2025

Uma nova edição do Planeta Atlântida já tem data para acontecer. Realizado em Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, o festival de música ocorre nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2025.

Nas duas datas, o evento traz na programação de shows artistas de renome nacional, como Anitta, Natiruts, Luisa Sonza, Armandinho, Ana Castela e Sorriso Maroto.