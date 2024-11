Baú da Taty Girl 2024 tem mudança de local, saiba onde

Edição de 2024 do Baú da Taty Girl terá participações especiais e será realizado no estacionamento da Arena Castelão

Uma das festas de forró mais aguardadas de Fortaleza, o Baú da Taty Girl será realizado em um novo local. Marcado para ocorrer no sábado, dia 23 de novembro, a festa irá acontecer no estacionamento da Arena Castelão.

Com shows de Solange Almeida, Zé Cantor, Lagosta Bronzeada e Eliane, o evento celebra a carreira da cearense Taty Girl, considerada uma das vozes mais marcantes do forró do Estado e promete reunir os principais sucessos da artista.