Liniker traz turnê ‘Caju’ para Fortaleza em show gratuito

Festival Elos acontece no Aterrinho da Praia de Iracema com programação gratuita; line-up reúne Liniker, Alceu Valença e mais 20 artistas

A cantora Liniker apresenta show gratuito da turnê "Caju" em Fortaleza no dia 24 de novembro. A apresentação faz parte da programação da 6ª edição do Festival Elos, que acontece no Aterrinho da Praia de Iracema nos dias 23 e 24 de novembro.

A nova turnê da cantora teve ingressos esgotados por todo o Brasil e se tornou um sucesso nas redes sociais desde o lançamento do álbum homônimo. O repertório inclui os hits do novo trabalho, como “Caju”, “Veludo Marrom” e “Ao Teu Lado”.

Festival Elos 2024: Alceu Valença faz show gratuito em Fortaleza

Neste ano, o evento apresenta line-up com mais de 20 artistas. No sábado, 23, a grande atração da noite é Alceu Valença, o cantor pernambucano dono do sucesso “La Belle de Jour””. Ele apresenta o show “Alceu Dispor”, que reúne marcantes canções, como “Anunciação”, “Tropicana”, “Taxi Lunar”, “Coração Bobo”, entre outras.