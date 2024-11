Pai de Anitta registra cantora no clássico entre Botafogo e Vasco

Anitta esteve no Estádio Nilton Santos ao lado do pai e do irmão para acompanhar ao clássico entre Botafogo e Vasco, pelo Brasileirão

A cantora Anitta esteve presente no Estádio Nilton Santos com seu pai e seu irmão para acompanhar ao clássico entre Botafogo e Vasco, pelo Brasileirão. O pai da ‘poderosa’, Mauro Machado, fez um registro com a a filha e também com Felipe Machado, seu outro filho.

Na imagem, publicada pelo ‘painitto’ no story de seu perfil no Instagram, ele aparece com a camisa do Botafogo, assim como Anitta. Já Felipe é vascaíno. A foto foi registrada antes da partida, vencida pelo Glorioso por 3 a 0.