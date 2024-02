Momentos mais memoráveis dos Grammy

Da aparição surpresa de Céline Dion aos comentários ressentidos do rapper Jay-Z, estes foram alguns dos momentos mais memoráveis da 66ª edição dos prêmios Grammy entregues no domingo (4).

"Fast Car" foi um de seus primeiros sucessos, que interpretou no famoso concerto de Wembley contra o Apartheid na África do Sul e pelos 70 anos de Nelson Mandela, então preso.

Há poucos dias, a Amazon Prime Video anunciou que vai lançar um documentário sobre a cantora, "I Am: Céline Dion", com a qual pretende "sensibilizar" o público sobre sua doença.

A noite do Grammy esteve carregada de potentes apresentações. Dua Lipa abriu a cerimônia com um mix dançante, enquanto Miley Cyrus mostrou suas habilidades vocais, cantando sua poderosa balada "Flowers".

Sentada em uma luxuosa cadeira como um trono, com boina e bengala, ela ofereceu uma comovente interpretação de sua música "Both Sides Now". Na plateia, estrelas como Meryl Streep e Beyoncé podiam ser vistas dançando ao som da música.

Billie Eilish impressionou com sua premiada "What I Was Made For?", e o astro nigeriano Burma Boy fez história ao levar o Afrobeat pela primeira vez ao palco do Grammy, no qual estreou junto com Brandi.

Ao piano, Stevie Wonder abriu o momento In Memoriam, dedicado às figuras da música falecidas no ano passado.

A apresentação incluiu a participação especial de Annie Lennox, cantando o clássico "Nothing Compares 2 U" da falecida cantora irlandesa Sinéad O'Connor, além do prodígio do jazz Jon Batiste, que emocionou com "Ain't No Sunshine" seguida de "Lean" On Me".