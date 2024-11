Juçara Marçal e Rico Dalasam fazem show no Ceará em novembro; veja

Entre os destaques, nomes como Juçara Marçal e Rico Dalasam retornam ao Ceará para se apresentarem no 2º Festival Afrocearensidades .

Com início nesta semana, a nova edição do Festival Afrocearensidades traz para o Ceará diversas apresentações artísticas e culturais durante todo o mês de novembro em equipamentos culturais espalhados pelo estado.

LEIA TAMBÉM | Pinacoteca do Ceará realiza Festival Afrocearensidades em novembro

A cantora Juçara faz show na Escola Vila da Música, no Crato, nesta terça-feira, 5, a partir das 19 horas. Além da artista, o Grupo Vortex também se apresenta na data.

Já no dia 29, Rico Dalasam faz show gratuito na Estação das Artes. O rapper retorna à Capital meses após apresentação do disco “Escuro Brilhante, Último Dia no Orfanato Tia Guga”, ocorrida em janeiro.