Pinacoteca realiza seminário sobre Aldemir Martins e Antonio Bandeira

Além do seminário, o evento deve contar com três mesas temáticas , oficina de aquarela e visita mediada com os curadores das exposições “No lápis da vida não tem borracha” e “Amar se aprende amando”, que contemplam o acervo dos homenageados.

Seminário sobre os artistas plásticos cearenses Aldemir Martins e Antonio Bandeira ganham espaço na Pinacoteca do Ceará. Intitulado de “Aldemir e Bandeira: redesenhos do tempo”, a conversa que acontece nesta quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6, revisita vida e obras de ambos os cearenses.

Em seguida, acontecem as visitas mediadas pelos curadores. Rosely Nakagawa e Waléria Américo responsáveis por “No lápis da vida não tem borracha” de Aldemir Martins. Para as obras de Antonio Bandeira, o curador Bitu Cassundé e o curador-adjunto Chico Cavalcante Porto guiam a visita pela mostra “Amar se aprende amando”.

O primeiro dia de programação tem início com oficina de aquarela a partir das 14 horas. A aula segue como base as paisagens cearenses pintadas pelos artistas.

Já na sexta às 15 horas tem início a mesa que discute a relação entre Aldemir Martins e o desenho com destaque às novas possibilidades e repertórios. A historiadora Eliene Magalhães e as curadoras Rosely Nakagawa e Waléria Américo discutem o tema.

A programação do primeiro dia encerra com conversa entre a artista visual Mariana Pabst Martins e da filha de Aldemir Martins , Almerinda Lopes, a partir das 18h30min.

Todas as atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia. As vagas seguem a capacidade do auditório durante o evento. As exposições seguem abertas para visitação, mas este será o último mês para visitar a mostra de Aldemir Martins.

Confira programação

Quinta-feira, 5

Oficina de Aquarela: Transbordando cor e luz



Com Amanda Oliveira



Quando: 14 horas às 16h30min



14 horas às 16h30min Para pessoas a partir de 12 anos

Visitas mediadas às exposições com os curadores