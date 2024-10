Filme Lisbela e o Prisioneiro 2 vai acontecer? entenda a confusão

Foi anunciado nesta quinta-feira, 17, pela produtora Imagem Filmes, durante a Expocine 2024, a continuação do clássico filme brasileiro “Lisbela e o prisioneiro”, protagonizado em 2003 pelos atores Selton Mello e Débora Falabella. Ainda não há informações sobre elenco, roteiro, data de lançamento ou direção.

Mas durante todo o alvoroço causado nas redes sociais com a continuação do longa, Selton Mello se mostrou surpreso com a notícia de que a comédia romântica ambientada no Nordeste vai ganhar uma sequência.

