Projeto incentiva geração de renda com arte sustentável no Serviluz

Mulheres da comunidade do Serviluz, em Fortaleza, terão a oportunidade de gerar renda e melhorar de qualidade de vida a partir da arte sustentável. Essa é a proposta da quarta edição do projeto Comunidades Criativas, que neste ano chega ao bairro localizado na região do Cais do Porto.

Ao todo, 20 artesãs com idades entre 30 e 65 anos passarão por processo formativo até dezembro para transformar retalhos da indústria têxtil e fardamentos antigos de eletricistas da Enel em arte sustentável.