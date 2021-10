Projeto de mulheres do Poço da Draga quer gerar renda através do plástico reciclado

A primeira edição do projeto Comunidades Criativas acontece entre agosto e novembro deste ano na comunidade Poço da Draga, localizada na Praia de Iracema, em Fortaleza. A iniciativa tem como objetivo a geração de renda para as mulheres e transformações socioambientais a partir da criação de produtos utilizando materiais recicláveis, especialmente o plástico.

Neste projeto piloto, participam 10 mulheres da comunidade, com idades entre 18 e 60 anos. O projeto tem como base a educação ambiental e a economia circular e foi idealizado por Flávia Muluc. As participantes desta edição terão a tutoria do designer de produto e artista visual Érico Gondim. Produtos como bolsas, carteiras, esteiras de praia, entre outros, serão desenvolvidos durante a edição.

Para viabilizar a criação dos produtos, o projeto recebe doações de matéria-prima. Interessados em contribuir podem ceder embalagens de grãos (saco de arroz, café), sacolas plásticas de supermercado, embalagens plásticas laminadas de biscoitos ou salgadinhos, plástico bolha, sacos de ráfia, plásticos coloridos e sacolas de frutas.

O projeto é dividido em cinco módulos: Sensibilização Ambiental e Formação; Artes Manuais e Redesign; Modelagem e Costura; Criação de Marca e Produtos; Precificação, Venda e Parcerias.

A iniciativa pretende possibilitar a criação e comercialização de uma marca e uma linha de produtos feitos pelas mulheres da comunidade a partir de diferentes técnicas como tecelagem, fusão plástica e costura, gerando assim, oportunidades de renda a partir da economia criativa.

O Comunidades Criativas surgiu a partir de uma experiência realizada com as mulheres da comunidade em 2019, ao diagnosticar que a maioria delas não tinha renda própria. "Decidi buscar alguma matéria prima que fosse gratuita e abundante no entorno. Nas tampinhas plásticas encontramos a primeira solução e construímos juntas uma cortina com milhares de tampinhas coletadas junto a comunidade que foi exposta na Caixa Cultural durante o Festival de Teatro Infantil - TIC”, afirma a diretora criativa Flávia Muluc.

Serviço

Para doar, o material precisa estar limpo e seco.

O projeto recebe as doações às terças e quintas-feiras, das 14 às 17 horas no Pavilhão Atlântico

Endereço: avenida Almirante Tamandaré S/N, Ponte Velha da Praia de Iracema

